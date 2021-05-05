У Тернопільській області ветеран АТО смертельно поранив одного з шести нападників. Його підозрюють в умисному вбивстві

У Тернопільській області 24-річному ветерану бойових дій на Донбасі вручили підозру в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. Він смертельно поранив одного з шести чоловіків, які намагалися увірватися в його будинок.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Нападу на будинок передував конфлікт на дискотеці. 2 травня в село Глещава на відпочинок приїхала група з шести чоловіків. Ветеран АТО в клубі зробив зауваження нетверезим ровесникам і щоб уникнути бійки, пішов додому.

Компанія «вирішила розібратися» з ветераном і прийшла вночі до нього на подвірʼя. Чоловіки вирвали дверні ручки і вибили двері. У будинку з ветераном перебувала його мати. Про «гостів» ветеран повідомив на лінію 102 і вийшов до чоловіків з ножем.

«Коли почалася штовханина, юнак випадково вдарив ножем одного з нападників. Поранення виявилося летальним», — сказано в повідомленні.

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Поранений помер від втрати крові приблизно в 300 метрах від будинку. Суд відправив ветерана під домашній арешт.

Санкція ст. 118 КК, яку йому інкримінують, передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років, позбавлення волі на такий же термін або обмеження волі на строк до 3 років.

Активісти, в тому числі Сергій Стерненко, відреагували на інцидент, заявивши, що дії ветерана — це чиста самооборона (ч. 5 ст. 36 КК).