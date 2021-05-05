В Тернопольской области ветеран АТО смертельно ранил одного из шести нападавших. Его подозревают в умышленном убийстве

В Тернопольской области 24-летнему ветерану боевых действий на Донбассе вручили подозрение в умышленном убийстве при превышении мер обороны. Он смертельно ранил одного из шести мужчин, которые пытались ворваться в его дом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Нападению на дом предшествовал конфликт на дискотеке. 2 мая в село Глещава на отдых приехала группа из шести мужчин. Ветеран АТО в клубе сделал замечание нетрезвым ровесникам и чтобы избежать драки, ушел домой.

Компания «решила разобраться» с ветераном и пришла ночью к нему во двор. Мужчины вырвали дверные ручки и выбили дверь. В доме с ветераном находилась его мать. О «гостях» ветеран сообщил на линию 102 и вышел к мужчинам с ножом.

«Когда началась толкотня, юноша случайно ударил ножом одного из нападавших. Ранение оказалось смертельным», — сказано в сообщении.

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Раненый умер от потери крови примерно в 300 метрах от дома. Суд отправил ветерана под домашний арест.

Санкция ст. 118 УК, которую ему инкриминируют, предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет, лишение свободы на такой же срок или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Активисты, в том числе Сергей Стерненко, отреагировали на инцидент, заявив, что действия ветерана — это чистая самооборона (ч. 5 ст. 36 УК).