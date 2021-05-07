«Я показал нож — думал, это их остановит». Подозреваемый в убийстве ветеран АТО рассказал о нападении

Обвиняемый в умышленном убийстве ветеран АТО Андрей Пекельный, на дом которого в селе Глещава напала группа мужчин, рассказал об инциденте.

Об этом пишет Zaxid.net.

По его словам, 2 мая в его село на дискотеку приехала группа парней из соседнего села Ивановка. Один из них толкнул его на дискотеке и Пекельный сделал ему замечание. В ответ парень набросился с кулаками. Пекельный сказал, что они «пошарпались» и чтобы избежать дальнейшего конфликта, начал убегать.

Ветеран заметил, что его преследуют пятеро незнакомцев, один из которых парень с дискотеки.

Группа забежала в его двор и начала бить окна и вырывать дверную ручку. В доме находилась мать Пекельного. Ветеран говорит, что она страдает психическим расстройством и очень испугалась. Пекельный взял нож, чтобы напугать нападавших и вышел во двор, демонстративно показав его.

«Я думал, что это их остановит, испугает и они просто уйдут, потому что адекватные люди, даже пьяные, если видят нож, то должны бежать. Это должно было их заставить покинуть мой двор, но Владимир [Воробец] снова набросился на меня с кулаками, когда я уже был с ножом. Я в ответ ударил его ножом», — рассказал Пекельный.

Ветеран сказал, что Воробец и его друзья после удара начали убегать. Раненый Воробец пробежал 300 метров и упал. По словам Пекельного, он разговаривал с нападавшими около 15 минут. Когда Воробец начал терять сознание, его друзья попытались выехать навстречу медикам.

Пекельный в это время уже позвонил в полицию и сообщил о нападении. Также он просил вызвать скорую помощь, которая потом констатировала факт смерти Воробца.