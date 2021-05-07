«Я показав ніж — думав, це їх зупинить». Підозрюваний у вбивстві ветеран АТО розповів про напад

Обвинувачуваний в умисному вбивстві ветеран АТО Андрій Пекельний, на будинок якого в селі Глещава напала група чоловіків, розповів про інцидент.

Про це пише Zaxid.net.

За його словами, 2 травня в його село на дискотеку приїхала група хлопців з сусіднього села Іванівка. Один з них штовхнув його на дискотеці і Пекельний зробив йому зауваження. У відповідь хлопець накинувся з кулаками. Пекельний сказав, що вони «пошарпалися» і щоб уникнути подальшого конфлікту, почав тікати.

Ветеран зауважив, що його переслідують пʼятеро незнайомців, один з яких хлопець з дискотеки.

Група забігла в його двір і почала бити вікна і виривати дверну ручку. У будинку перебувала мати Пекельного. Ветеран каже, що вона страждає психічним розладом і дуже злякалася. Пекельний взяв ножа, щоб налякати нападників і вийшов у двір, демонстративно показавши його.

«Я думав, що це їх спинить, налякає і вони просто втечуть, бо адекватні люди, навіть п’яні, якщо бачать ніж, то мають втікати. Це мало їх спонукати покинути моє подвір’я, але Володимир [Воробець] знову накинувся на мене з кулаками, коли я вже був з ножем. Я у відповідь вдарив його ножем», — розповів Пекельний.

Ветеран сказав, що після удару Воробець і його друзі почали тікати. Поранений Воробець пробіг 300 метрів і впав. За словами Пекельного, він розмовляв із нападниками близько 15 хвилин. Коли Воробець почав втрачати свідомість, його друзі спробували виїхати назустріч медикам.

Пекельний в цей час вже подзвонив в поліцію і повідомив про напад. Також він просив викликати швидку допомогу, яка потім констатувала факт смерті Воробця.