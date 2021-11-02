У Києві у перший день посиленого карантину поліція склала 38 протоколів про порушення

У Києві за першу добу локдауна, який розпочався 1 листопада, склали 38 адміністративних протоколів за порушення.

Про це поліція Києва повідомила у вівторок, 2 листопада.

Загалом за першу добу поліція провела 726 перевірок. У транспорті їх було 428, як результат: 20 адміністративних протоколів та 234 постанови (протокол фіксує факт порушення, а постанова безпосередньо притягує до відповідальності).

Крім цього, правоохоронці перевірили 244 обʼєкти господарської діяльності (це можуть бути кафе, ресторани, торгові центри, непродуктові магазини) і склали 18 адміністративних протоколів про порушення.