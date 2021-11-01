Мер Києва Кличко прогнозує, що локдаун у Києві триватиме не менше місяця

«Все залежить від динаміки захворюваності, від заповненості ліжок у лікарнях. Але попередньо фахівці говорять, що це може тривати щонайменше протягом місяця. Якщо через два-три тижні ми побачимо зниження динаміки, якщо ми підійдемо до критеріїв «помаранчевої» зони, відповідно до цього комісія з надзвичайних ситуацій міста буде ухвалювати рішення і пропонувати знизити статус до «помаранчевої» зони», — сказав він.

Локдаун у Києві може тривати щонайменше місяць, пік захворюваності на коронавірус ще не настав.

Водночас Кличко наголосив, що наразі тенденції до зменшення кількості хворих поки немає, як і не досягнуто піку захворюваності.

«Лікарні заповнені на 70%, ліжок із киснем — майже 80%. Кисень у місті поки є. Ми уклали попередньо договори з різними підприємствами на постачання кисню. Тобто з киснем поки що проблем немає. Але є загроза того, що буде збільшуватися кількість хворих людей, яким буде потрібен кисень, я не виключаю, що можуть бути проблеми, тому що це державна програма», — додав мер столиці.

За словами Кличка, найбільшою загрозою є імовірний інфекційний вибух — коли кількість людей, які звертаються до лікарів, перевищуватиме кількість ліжок у лікарнях, адже це може призвести до колапсу медичної системи.

«Реанімації в лікарнях столиці вже заповнені майже на 100%. Місця ще є, але ми підходимо до критичної межі», — додав він.