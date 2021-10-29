У Києві у метро під час локдауну пускатимуть і з довідкою про одужання від коронавірусу

У Києві у метро під час локдауну, який почнеться 1 листопада, пускатимуть із довідками про вакцинацію, негативним ПЛР чи антиген-тестом, якому не понад 72 години, та довідкою про одужання від коронавірусу. Штраф за порушення – від 17 тисяч гривень.

Ці правила київський метрополітен оприлюднив 29 жовтня.

Як отримати довідку про одужання?

25 жовтня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що у додатку «Дія» довідка про одужання зʼявиться «найближчим часом» у листопаді, але багато чого залежить від інтеграцій із лабораторіями. Діяти такий COVID-сертифікат буде 180 днів. Отримання паперової довідки наразі не передбачено.

КП "Київський метрополітен" / Facebook

Нагадаємо, що у Києві через погіршення ситуації із коронавірусом діятимуть посилені правила карантину. Для відвідування та роботи ресторанів, кафе, спортзалів і ТРЦ потрібна буде або повна вакцинація від коронавірусу, або негативний ПЛР-тест, якому не більше 72 годин. У транспорт пускатимуть із тестом або сертифікатом вакцинації. Перевіряти документи будуть не на вході у транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців.

Школи будуть працювати дистанційно поки не поліпшиться ситуація із коронавірусом. Дитсадочки працюватимуть у звичайному режимі за умови вакцинації 100% працівників закладу.