В Киеве в первый день усиленного карантина полиция составила 38 протоколов о нарушениях

В Киеве за первые сутки локдауна, который начался 1 ноября, составили 38 административных протоколов за нарушения.

Об этом полиция Киева сообщила во вторник, 2 ноября.

Всего за первые сутки полиция провела 726 проверок. В транспорте их было 428, как результат: 20 административных протоколов и 234 постановления (протокол фиксирует факт нарушения, а постановление непосредственно привлекает к ответственности).

Кроме того, правоохранители проверили 244 объекта хозяйственной деятельности (это могут быть кафе, рестораны, торговые центры, непродуктовые магазины) и составили 18 административных протоколов о нарушении.