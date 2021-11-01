Центр Разумкова: 80% українців вважають неприпустимою наявність офшорів у Зеленського

За даними соціологічної служби Центру Разумкова, понад 80% українців вважають неприпустимою наявність у вищих посадових осіб офшорних рахунків. Водночас 9,1% опитаних не бачать нічого поганого у такій практиці.

Про це свідчать результати опитування населення щодо скандалу Pandora Papers.

Про міжнародне розслідування Pandora Papers, яке викрило причетність, зокрема, низки українських посадовців, до офшорних компаній, чули 60% опитаних українців. Серед них 43% уточнюють, що не знають деталей розслідування, а 18,1% вважають, що добре про нього поінформовані.

Більше половини опитаних (55,3%) вірять інформації, яку оприлюднили в розслідуванні Pandora Papers про те, що Володимир Зеленський та його бізнес-партнери володіють офшорними рахунками за кордоном. Натомість не вірять цій інформації 16,5% опитаних.

Опитування проходило 23—27 жовтня 2021 року, соціологи спілкувалися телефоном з 1 200 українцями від 18 років. Похибка результатів коливається у межах 2,9%.