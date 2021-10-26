НАЗК не виявило порушень у декларації Зеленського

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку та не виявило правопорушень у декларації президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

Зокрема, перевірялася причетність президента до офшорної компанії Maltex Multicapital Corp., зареєстрованої в податковій службі Британських Віргінських Островів.

«Декларант надав запитувані пояснення та документи. НАЗК також направило запити до органів Британських Віргінських Островів та Белізу. Станом на останній день повної перевірки НАЗК не отримало від згаданих органів інформації», — йдеться у повідомленні.

Перевіряли й будинок, розташований в Форте-дей-Мармі (Італія), який належить компанії San Tommaso S.R.L., кінцевим бенефіціарним власником якої є дружина Зеленського.

«Відповідно до відомостей, наданих власником об’єкта, упродовж 2020 року суб’єкт декларування та члени його сім’ї не користувалися цією нерухомістю, і протягом звітного періоду будинок використовувався юридичною особою у господарській діяльності», — пояснили в НАЗК.