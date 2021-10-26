НАПК не выявило нарушений в декларации Зеленского

Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило проверку и не выявило нарушений в декларации президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Среди прочего, агентство проверяло причастность Зеленского к офшорной компании Maltex Multicapital Corp., зарегистрированной в налоговой службе Британских Виргинских Островов.

«Декларант предоставил запрашиваемые пояснения и документы. НАПК также направило запросы в органы Британских Виргинских Островов и Белиза. По состоянию на последний день полной проверки НАПК не получило от упомянутых органов информацию», — говорится в сообщении.

Проверяли и дом, расположенный в Форте-дей-Марме (Италия) и принадлежащий компании San Tommaso SRL, конечным бенефициарным владельцем которой является жена Зеленского.

«Согласно сведениям, предоставленным собственником объекта, в течение 2020 года субъект декларирования и члены его семьи не пользовались этой недвижимостью, и в течение отчетного периода здание использовалось юридическим лицом в хозяйственной деятельности», — пояснили в НАПК.