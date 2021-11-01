Центр Разумкова: 80% украинцев считают недопустимым наличие офшоров у Зеленского

По данным социологической службы Центра Разумкова, более 80% украинцев считают недопустимым наличие у высших должностных лиц офшорных счетов. В то же время, 9,1% опрошенных не видят ничего плохого в такой практике.
Об этом свидетельствуют результаты опроса населения по поводу скандала Pandora Papers.
О международном расследовании Pandora Papers, разоблачившем причастность ряда украинских чиновников, к офшорным компаниям, слышали 60% опрошенных украинцев. Среди них 43% уточняют, что не знают деталей расследования, а 18,1% полагают, что хорошо о нем осведомлены.
Более половины опрошенных (55,3%) верят информации, которую обнародовали в расследовании Pandora Papers о том, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры владеют офшорными счетами за границей. Однако этой информации не верят 16,5% опрошенных.
Опрос проходил 23—27 октября 2021 года, социологи общались по телефону с 1 200 украинцами от 18 лет. Погрешность результатов колеблется в пределах 2,9%.
- 3 октября 2021 года 650 журналистов со всего мира опубликовали 12 миллионов документов о владельцах офшоров. Там фигурируют около 35 действующих и бывших глав государств и более 300 чиновников. Утечка документов произошла из компаний, работающих, в частности, на Британских Виргинских Островах и Кипре, в Панаме, Белизе, Сингапуре, ОАЭ и Швейцарии.
- В расследовании фигурируют компании президента Зеленского и бизнесмена Коломойского, от которого «кварталовцы» получили около $40 миллионов, когда студия «Квартал 95» начала сотрудничать с телеканалом «1+1». Также в расследовании есть данные о схемах помощника президента Сергея Шефира, олигарха Рината Ахметова, бывшего совладельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова и других.
- В Офисе президента заявили, что в документах ничего компрометирующего нет. Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило проверку и не выявило правонарушений в декларации президента Владимира Зеленского.