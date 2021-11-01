«Нехаризматичний ретрополітик». В Офісі президента переконані, що ексглава Ради Разумков не має політичного майбутнього

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю «Бабелю» заявив, що колишній спікер Ради Дмитро Разумков через місяць-півтора почне зникати з інформаційного простору, бо він «не є харизматичним політиком».

«Щодо Дмитра Олександровича, зараз є спекулятивний компонент людини, яка щойно перестала бути спікером. Але за місяць-півтора цей спекулятивний компонент помре. Він [Разумков] не буде яскравим. Він не пасіонарний і не харизматичний, він хоч і молодий, але ретрополітик», — наголосив Подоляк.