«Нехаризматичный ретрополитик». В Офисе президента убеждены, что у экс-главы Рады Разумкова нет политического будущего

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью «Бабелю» заявил, что бывший спикер Рады Дмитрий Разумков через месяц-полтора начнет исчезать из информационного пространства, потому что «он не является харизматичным политиком».

«Что касается Дмитрия Александровича, сейчас есть спекулятивный компонент человека, который только перестал быть спикером. Но через месяц-полтора этот спекулятивный компонент умрет. Он [Разумков] не будет ярким. Он не пассионарен и не харизматичен, он хоть и молодой, но ретрополитик», — подчеркнул Подоляк.