«Намагається знайти реальну користь державі». В Офісі президента розповіли про стосунки з Рінатом Ахметовим

З одного боку, компанія ДТЕК Ахметова фінансувала президентський форум «Україна 30» і платила за виступ оперного виконавця Андреа Бочеллі в День незалежності, а з іншого боку на телеканалі Ахметова «Україна» часто виступає ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков, який критикує владу.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів про відносини ОП з олігархом Рінатом Ахметовим і заявив, що той намагається бути корисним державі, але свої інтереси буде відстоювати.

Відповідаючи на питання про своєрідний «біполярний розлад» у відносинах ОП та Ахметова, Подоляк заявив, що олігарх таким чином хоче знайти баланс.

«Мені здається, Рінат Леонідович намагається знайти реальну користь, яку він може принести державі Україна. Саме державі. Він це робить не сьогодні, не вчора, він це робить постійно. Він хоче знайти баланс, який дозволить йому бути одночасно великим бізнесменом і допомагати гуманітарним ініціативам держави, як це заведено в розвинених країнах. Тут абсолютно нормальна та прозора позиція. Але коли ми говоримо про поведінку його медійної групи, то вступаємо на інший шлях, який стосується його бізнес-інтересів. Особливо тих, які мають стосунок до закону 5600», – сказав він.

Подоляк вважає, що коли справа доходить до бізнес-інтересів Ахметова, то він вдається до прямого «шантажного тиску» через підконтрольні інформаційні ресурси. При цьому він наголосив, що не вважає шантажем появу Разумкова на телеканалах медіагрупи Ахметова.

«Щодо Дмитра Олександровича, зараз є спекулятивний компонент людини, яка щойно перестала бути спікером. Але за місяць-півтора цей спекулятивний компонент помре. Він [Разумков] не буде яскравим. Він не пасіонарний і не харизматичний, він хоч і молодий, але ретрополітик», — заявив Подоляк.