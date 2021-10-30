Заступника голови ОП Кирила Тимошенка перевіряють на конфлікт інтересів через розслідування про форум «Україна 30»

Наприкінці вересня «Бабель» писав, що організатором всеукраїнського форуму «Україна 30», який ініціював голова держави Володимир Зеленський, стала компанія Goodmedia дружини Тимошенка. Вона отримала це право без конкурсу і за послуги їй виплатили мільйони гривень, але не з бюджету. За участь у форумі платили фірми олігархів , з якими Зеленський «воює». Тільки одна ДТЕК олігарха Ріната Ахметова перерахувала Goodmedia близько 3,5 мільйонf гривень.

За результатами моніторингу, агентство обіцяє встановити наявність або відсутність конфлікту інтересів у Тимошенка.

Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на відповідь НАЗК.

Національне агентство із запобігання корупції перевіряє заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка на дотримання законодавства про конфлікт інтересів після розслідування про організаторів форуму «Україна 30» .

Саму Goodmedia заснував Кирило Тимошенко та очолював її до березня 2020 року. Потім компанію очолила дружина Тимошенка, але до вересня 2021 року він був вказаний на сайті компанії як CEO.

В Офісі президента в цьому не побачили конфлікту інтересів.

Після виходу розслідування Тимошенко оголосив бойкот «Бабелю». Він заявив, що його позицію спотворили. Редакція «Бабеля» вважає звинувачення Кирила Тимошенка голослівними.