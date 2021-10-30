Замглавы ОП Кирилла Тимошенко проверяют на конфликт интересов из-за расследования о форуме «Украина 30»

В конце сентября «Бабель» писал, что организатором всеукраинского форума «Украина 30», который инициировал глава государства Владимир Зеленский, стала компания Goodmedia жены Тимошенко. Она получила это право без конкурса и за услуги ей выплатили миллионы гривен, но не из бюджета. За участие в форуме платили фирмы олигархов , с которыми Зеленский «воюет». Только одна ДТЭК олигарха Рината Ахметова перечислила Goodmedia около 3,5 миллиона гривен.

По результатам мониторинга агентство обещает установить наличие или отсутствие конфликта интересов у Тимошенко.

Об этом сообщает «Громадьске» со ссылкой на ответ НАПК.

Национальное агентство по предотвращению коррупции проверяет заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко на соблюдение законодательства о конфликте интересов после расследования об организаторах форума «Украина 30» .

Саму Goodmedia основал Кирилл Тимошенко и возглавлял ее до марта 2020 года. Затем компанию возглавила супруга Тимошенко, но до сентября 2021 года он числился на сайте компании как CEO.

В Офисе президента в этом не увидели конфликта интересов.

После выхода расследования Тимошенко объявил бойкот «Бабелю». Он заявил, что его позицию исказили. Редакция «Бабеля» считает обвинения Кирилла Тимошенко голословными.