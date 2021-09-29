В Офисе президента заявили, что не тратили на форум «Украина 30» деньги из бюджета. Остальную информацию назвали «агрессивной отработкой»

«На мой взгляд, Кирилл Тимошенко абсолютно четко и профессионально отработал этот глобальный проект, который позволил обществу получить ответы на базовые вопросы — какая стратегия у государства, какие решения нарабатывает государство, какие риски нас ожидают и как государство с ними справится», — отметил он.

Подоляк объяснил, что во время форума состоялось «почти два десятка» встреч с привлечением большого количества участников, поэтому от Офиса президента должен быть модератор, который организует эффективное сотрудничество десятков различных, в том числе государственных, институтов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что на проведение всеукраинского форума «Украина 30» , который инициировал глава государства Владимир Зеленский, не тратились средства из государственного бюджета.

Также Подоляк считает, что «было бы странным организовывать такие форумы без представителей ведущих компаний, работающих в Украине и определяющих экономическое настоящее нашей страны, и без ведущих экспертов, которые также могут быть связаны с тем или иным игроком корпоративного сектора».

«Смысл форумов «Украина 30» как раз и заключался в том, что общественно важные вопросы должны решаться не только политиками, но и всеми теми социальными группами, которые реально направляют развитие общества», — отметил советник главы ОП.

В то же время, Подоляк не прокомментировал другую информацию, изложенную в расследовании, зато назвал его «расстановкой личных акцентов журналистами и слишком агрессивной «отработкой» этой темы в партийных медиа оппонентов власти».