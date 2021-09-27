За президентский форум «Украина 30» заплатили агрохолдинги Косюка и Веревского, киевское казино и ДТЭК Ахметова

Частные компании заплатили крупные суммы за участие в форуме «Украина 30», который инициировал президент Владимир Зеленский. Компания-организатор мероприятия Goodmedia, которую возглавляет супруга заместителя главы Офиса главы государства Кирилла Тимошенко, информацию об этом не афишировала. «Бабель» смог получить ряд документов, которые подтверждают, что для некоторых спикеров и компаний участие в форуме действительно было платным.

Изданию удалось найти девять компаний, которые стали партнерами форума на коммерческой основе. Две из них сотрудничество с «Украина 30» подтвердили, остальные на запросы не ответили. Все платежи прошли с формулировкой «комплекс услуг по организации обеспечения участия в мероприятии (название форума)». В частности, за участие в форуме заплатили компании ДТЕК ВИЭ и ДТЭК Рината Ахметова. Согласно договору, Goodmedia «предоставила комплекс услуг по организации и обеспечению участия заказчика» в форуме «Украина 30. Платежка». ДТЕК ВИЭ там представлял гендиректор Марис Куницкис, а ДТЭК — исполнительный директор Дмитрий Сахарук. Сумму, которую компания Рината Ахметова заплатила Goodmedia, в тендерных документах скрыли. По информации «Бабеля» из достоверных источников, речь о 3,5 миллиона гривен.

В ДТЭК изданию подтвердили, что за участие в форуме компания действительно платила, но сумму уточнить отказались. Ни на одной из публичных площадок форума издание не нашло информацию о партнерстве с ДТЭК или другими крупными частными компаниями. Но несколько источников на условиях анонимности рассказали «Бабелю», что принять участие в «Украина 30» им предлагали напрямую из Офиса президента и сразу предупреждали, что форуму нужно финансирование. По данным «Бабеля», за участие в форуме также заплатили агропромышленный холдинг Юрия Косюка МХП (750 тысяч гривен), агрохолдинг Андрея Веревского «Кернел» (750 тысяч гривен), группа компаний депутата Александра Гереги и его жены Галины Гереги «Эпицентр» (500 тысяч гривен), киевское казино «Шангри ла» (360 тысяч гривен) и другие.