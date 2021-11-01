«Пытается нащупать реальную пользу государству». В Офисе президента рассказали об отношениях с Ринатом Ахметовым

С одной стороны компания ДТЭК Ахметова финансировала президентский форум «Украина 30» и платила за выступление оперного исполнителя Андреа Бочелли в День независимости, а с другой стороны на телеканале Ахметова «Украина» часто выступает экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который критикует власть.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал об отношениях ОП с олигархом Ринатом Ахметовым и заявил, что тот пытается быть полезным государству, но свои интересы в обиду не даст.

Отвечая на вопрос о своеобразном «биполярном расстройстве» в отношениях ОП и Ахметова, Подоляк заявил, что олигарх таким образом хочет найти баланс.

«Мне кажется, Ринат Леонидович пытается нащупать реальную пользу, которую он может оказывать государству Украина. Именно государству. Он это делает не сегодня, не вчера — он это делает постоянно. Он хочет найти баланс, который позволит ему быть одновременно крупным бизнесменом и помогать гуманитарным инициативам государства, как это принято в развитых странах. Здесь абсолютно нормальная и прозрачная позиция. Но когда мы говорим о поведении его медийной группы, то вступаем на другую стезю, которая касается его бизнес-интересов. Особенно тех, которые имеют отношение к закону 5600», — сказал он.

Подоляк считает, что когда дело доходит до бизнес-интересов Ахметова, то он прибегает к прямому «шантажному давлению» через подконтрольные информресурсы. При этом он отметил, что не считает шантажом появление Разумкова на телеканалах медиагруппы Ахметова.

«Что касается Дмитрия Александровича, сейчас есть спекулятивный компонент человека, который только перестал быть спикером. Но через месяц-полтора этот спекулятивный компонент умрет. Он [Разумков] не будет ярким. Он не пассионарен и не харизматичен, он хоть и молодой, но ретрополитик», — заявил Подоляк.