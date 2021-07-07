Все обсуждают новый «налоговый» законопроект, а я ничего не понимаю. Он вводит новые налоги? Разве это плохо? Объясняет налоговый эксперт Елена Чепуренко

Законопроект должен был ежегодно приносить в казну 50 миллиардов гривен и уравнять всех плательщиков налогов. Именно так подавали его авторы. Но эксперты с этими формулировками не согласились. Сначала проект раскритиковали в научно-экспертном управлении Рады. Там пришли к выводу, что сумма в 50 миллиардов взята с потолка и ничем не обоснована. Потом Европейская Бизнес Ассоциация назвала закон «одиозным», потому что он не о равных условиях, а наоборот — создает условия для необоснованного давления на бизнес. Затем закон раскритиковала Американская торговая палата, и даже некоторые депутаты.

Несмотря на критику, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики под председательством Даниила Гетманцева — одного из авторов законопроекта, 25 июня рассмотрел его и еще семь альтернативных законопроектов. В тот же день комитет вынес правительственный законопроект на рассмотрение ВРУ. Так проект и прошел первое чтение, 1 июля за него проголосовали 263 депутата. Теперь, скорее всего, дату вступления в силу — 1 июля — перенесут, потому что в проект внесут много правок и неизвестно, когда будет второе чтение.

Авторы законопроекта предлагают облагать налогом больше земель и фактически узаконить их самозахват: например, облагать налогом земли, которые используются самовольно. Решать, используете ли вы участок, будут органы местного самоуправления. Причем вам не будут сообщать о своих решениях, но при этом будут отчитываться в налоговую, если это произошло. То есть узнать, занимали ли вы самовольно участок в степях Херсонской области, вы сможете после 1 февраля 2022 года или когда из налоговой придет уведомление о неуплате. У вас нет самовольно занятого участка, но местная власть решила, что есть и налоговая насчитала вам штраф? Доказывать свою правоту придется в суде.

Теперь облагать налогом будут участки от половины гектара, раньше эта норма была в четыре раза больше ― 2 гектара. Так что платить придется даже за небольшие семейные участки или фермерские хозяйства.

Налог на «деревья» В июле 1948 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ, по которому крестьяне должны были платить налоги с каждой головы скота, со всех фруктовых деревьев и даже с небольшой площади посевов. Этот налог почти оставил Украину без садов в конце 1950-х, дефицит фруктов удалось частично преодолеть только через 20 лет.

Приусадебное крестьянское хозяйство давало в то время единственную возможность увидеть деньги — продать фрукты, молоко и мясо на рынке. Но зависимость сельского хозяйства и урожайности от климатических факторов побуждала не заниматься этим вовсе, чтобы не платить налог.

В итоге скот уничтожили, плодовые деревья вырубили, кустарники ― малину, калину — срезали. Крестьяне пытались бежать в город. В СССР настал дефицит фруктов, мяса, яиц и многих видов молочной продукции. Компенсировали его уже за счет импорта.

Предлагается ввести «минимальное налоговое обязательство с участка» (МНО). Фактически это рента за землю, которую придется платить независимо от урожайности. Для каждого участка МНО определяется индивидуально. Годовое МНО считается так: нормативная оценка участка умножается на его площадь и на коэффициент 0,05 (или 0,025 для ФЛП 4 группы). Вместо того чтобы платить ренту и иметь дело с ГФС, мелким фермерам проще сдать свои участки в аренду агрохолдингам.

Авторы законопроекта предлагают исключить из «единщиков» тех, кто выращивает домашнюю птицу, перепелов и страусов. Те, кто захотят и дальше выращивать птиц, должны будут платить налог на прибыль. Эта норма тоже на пользу крупным агрохолдингам. Мелким птицеводам невыгодно вместо единого налога платить налог на прибыль — проще будет забить птицу и уйти из бизнеса. Это ухудшит конкуренцию на рынке.

Законопроект запрещает выезжать за границу руководителям предприятий, чей долг превысил миллион гривен. По закону такие ограничения накладывает суд. Но законопроект даже не определяет, снимается ли автоматически этот запрет, если долг погашен. Процедуры снятия запрета тоже нет, то есть можно будет запретить человеку выезжать из страны на неограниченное время. Это создает коррупционный риск ― можно шантажировать руководителя и брать взятки за то, чтобы такие ограничения не накладывать.

Бесспорное списание средств со счетов Такое списание уже было в Украине со времен СССР и называлось «Картотека № 2», его отменили в 2001 году. Когда платежные поручения и платежные требования были бумажными, в банках было две картотеки. В первую попадали платежки, на выполнение которых хватало средств на счете. А в «Картотеку № 2» попадали платежные требования, которые не были обеспечены средствами.

Фактически это был арест счета, как только появлялись средства — банк списывал их по требованиям «Картотеки № 2», а именно — по требованиям налоговиков. Налоговая могла выставлять платежные требования без суда.

Это парализовало деятельность предприятий. Коррупция со стороны фискалов приобрела вид «плати или закроем». Единственным спасением и возможностью не прекращать деятельность были наличные и бартерные расчеты.

В декабре 2000 года приняли нужный закон и норму отменили. Это облегчило ведение бизнеса и увеличило количество предприятий и ВВП страны.

Законопроект позволит шантажировать предпринимателей и бизнесменов. По нему, если есть долг, можно списать деньги со счета без суда. Или даже отобрать наличные у ФЛП. Если были переплаты в предыдущих месяцах — это не индульгенция. То есть налоговая может просто снять деньги с вашего счета, а свою правоту придется доказывать в суде.

Значительно вырастут расходы на администрирование бизнеса. Из-за закона будет гораздо больше споров с налоговой, обжалований, апелляций по штрафам, судебных и юридических издержек. Еще одна новая обязанность — предоставлять налоговикам письменные ответы на запросы, даже когда нет нарушений. Придется нанять отдельного сотрудника, который будет следить за всеми такими запросами.

Еще законопроект повышает акциз на сигареты и пиво, заставляет ФЛП вести постоянную инвентаризацию и товарный учет в любом месте продажи. Все это может привести к обратному эффекту — вместо желаемых 50 миллиардов гривен дохода бюджет получит миллиарды убытков.