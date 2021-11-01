Радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, хто готує депутатів «Слуги народу» до ефірів та пише їм тези

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, хто готує депутатів фракції «Слуга народу» до ефірів на телеканалах. Для цього є лінійка тренерів, серед них — колишня журналістка, працівниця інформаційного директорату ОП та політтехнолог.

Як зазначив Подоляк в інтервʼю «Бабелю», на великі ефіри дуже важко готувати людей, для цього є ціла лінійка тренерів.

«У нас є групи людей, які тематично та психологічно готують депутатів і представників виконавчої влади до ефірів. Рена Назарова працює старшим консультантом в апараті Верховної Ради — це всі знають, окрім «Суспільного». [...] Оскільки вона має досвід роботи з телеканалами і сама була телеведучою , вона працює з депутатами і може експертно сказати гостьовим редакторам різних програм, які спікери для яких тем підійдуть краще», — зазначив Подоляк.