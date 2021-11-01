Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, кто готовит депутатов «Слуги народа» к эфирам и пишет им тезисы

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, кто готовит депутатов фракции «Слуга народа» к эфирам на телеканалах. Для этого есть линейка тренеров, среди них бывшая журналистка, работница информационного директората ОП и политтехнолог. Как отметил Подоляк в интервью «Бабелю», на большие эфиры очень тяжело готовить людей, для этого есть целая линейка тренеров. «У нас есть группы людей, которые тематически и психологически готовят депутатов и представителей исполнительной власти к эфирам. Рена Назарова работает старшим консультантом в аппарате Верховной Рады — это все знают, кроме «Суспільного». [...] Поскольку она имеет опыт работы с телеканалами и сама была телеведущей, она работает с депутатами и может экспертно сказать гостевым редакторам разных программ, какие спикеры для каких тем подойдут лучше», — отметил Подоляк.

Также Подоляк подтвердил, что к подготовке депутатов привлечен политтехнолог Борис Тизенгаузен как сторонний внешний консультант партии. Тот в комментарии «Бабелю» подтвердил, что готовит политиков к большим эфирам. Но кого конкретно — не уточнил, потому что почти все клиенты просят о конфиденциальности. Третий человек – Наталья Лариончева. Она работает в ОП в информационном директорате и модерирует участие представителей Офиса президента в эфире.