Окупанти 14 разів відкривали вогонь на Донбасі — один військовий ЗСУ отримав поранення

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців поранення отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил — воїна госпіталізували. За добу російські найманці 14 разів порушували «тишу», використовуючи зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Поблизу Луганського та Майорська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, а в районі Новоолександрівки — з великокаліберних кулеметів.

Недалеко від Марʼїнки та біля Шумів окупант відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, а в бік Золотого-4 — з мінометів калібру 120 мм.

Позиції українських захисників біля Світлодарська двічі потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, а біля Новолуганського бойовики два рази вели вогонь, використовуючи протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.

Поблизу Зайцевого ворог застосував станкові протитанкові гранатомети, а в районі Новотошківського — стріляв з автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.