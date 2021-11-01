Окупанти 14 разів відкривали вогонь на Донбасі — один військовий ЗСУ отримав поранення

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців поранення отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил — воїна госпіталізували. За добу російські найманці 14 разів порушували «тишу», використовуючи зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Поблизу Луганського та Майорська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, а в районі Новоолександрівки — з великокаліберних кулеметів.
Недалеко від Марʼїнки та біля Шумів окупант відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, а в бік Золотого-4 — з мінометів калібру 120 мм.
Позиції українських захисників біля Світлодарська двічі потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, а біля Новолуганського бойовики два рази вели вогонь, використовуючи протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.
Поблизу Зайцевого ворог застосував станкові протитанкові гранатомети, а в районі Новотошківського — стріляв з автоматичних станкових гранатометів.
Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року — після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набула чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Вона й досі формально чинна, попри численні порушення її російськими гібридними силами.
- 26 жовтня джерела «Бабеля» в Міноборони повідомили, що ЗСУ повернули під контроль українського уряду село Старомар’ївка (біля села Гранітне) в Донецькій області. Згодом у штабі ООС спростували цю інформацію.
- Того ж дня бойовики обстріляли Гранітне з мінометів, пошкодивши шість житлових будинків, загинув український військовий. Для захисту життя воїнів і цивільного населення у відповідь ЗСУ вперше підняли БПЛА Bayraktar та знищили артилерію бойовиків.
- У США заявили, що відповідальність за загострення ситуації на Донбасі лежить саме на Росії.