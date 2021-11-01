Оккупанты 14 раз открывали огонь на Донбассе — один военный ВСУ получил ранения

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников ранения получил один военнослужащий Объединенных сил — воина госпитализировали. За сутки российские наемники 14 раз нарушали «тишину», используя оружие, запрещенное Минскими договоренностями.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Вблизи Луганского и Майорска враг открывал огонь из гранатометов разных систем, а в районе Новоалександровки — из крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от Марьинки и возле Шумов оккупант открывал огонь из минометов калибра 82 мм, а в сторону Золотого-4 — из минометов калибра 120 мм.
Позиции украинских защитников у Светлодарска дважды попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а у Новолуганского боевики два раза вели огонь, используя противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.
Возле Зайцево враг применил станковые противотанковые гранатометы, а в районе Новотошковского стрелял — из автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, предположительно «Орлан-10» с пересечением линии столкновения.
Вооруженный конфликт на Донбассе длится с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские добровольцы.
С 00:01 27 июля 2020 года на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющем прекращении огня». Она до сих пор формально действует, несмотря на многочисленные нарушения ее российскими гибридными силами.
- 26 октября источники «Бабеля» в Минобороны сообщили, что ВСУ вернули под контроль украинского правительства село Старомарьевка (возле села Гранитное) в Донецкой области. Затем в штабе ООС опровергли эту информацию.
- В тот же день боевики обстреляли Гранитное из минометов, повредив шесть жилых домов, погиб украинский военный. Для защиты жизни воинов и гражданского населения в ответ ВСУ впервые подняли БПЛА Bayraktar и уничтожили артиллерию боевиков.
- В США заявили, что ответственность за обострение ситуации на Донбассе лежит именно на России.