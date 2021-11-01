Оккупанты 14 раз открывали огонь на Донбассе — один военный ВСУ получил ранения

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников ранения получил один военнослужащий Объединенных сил — воина госпитализировали. За сутки российские наемники 14 раз нарушали «тишину», используя оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Вблизи Луганского и Майорска враг открывал огонь из гранатометов разных систем, а в районе Новоалександровки — из крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Марьинки и возле Шумов оккупант открывал огонь из минометов калибра 82 мм, а в сторону Золотого-4 — из минометов калибра 120 мм.

Позиции украинских защитников у Светлодарска дважды попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а у Новолуганского боевики два раза вели огонь, используя противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.

Возле Зайцево враг применил станковые противотанковые гранатометы, а в районе Новотошковского стрелял — из автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, предположительно «Орлан-10» с пересечением линии столкновения.