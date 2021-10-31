Володимир Зеленський обговорив з президентом Молдови співпрацю у сфері енергетики

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з молдовською колегою Майєю Санду. Головною темою обговорень була енергетична безпека.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Санду подякувала Зеленському за вчасну й швидку допомогу під час енергетичної кризи, яка виникла в Молдові, зокрема за постачання Україною газу й електроенергії.

Лідери країн обговорили можливі напрями подальшої двосторонньої взаємодії, щоб уникнути кризи у сфері енергетики.