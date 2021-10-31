Володимир Зеленський обговорив з президентом Молдови співпрацю у сфері енергетики

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з молдовською колегою Майєю Санду. Головною темою обговорень була енергетична безпека.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Санду подякувала Зеленському за вчасну й швидку допомогу під час енергетичної кризи, яка виникла в Молдові, зокрема за постачання Україною газу й електроенергії.
Лідери країн обговорили можливі напрями подальшої двосторонньої взаємодії, щоб уникнути кризи у сфері енергетики.
Президент України заявив про готовність і надалі надавати допомогу Молдові в питаннях належного постачання енергоносіїв. Цим питанням займатимуться на рівні міністрів енергетики обох країн.
Глави держав також обговорили питання двостороннього співробітництва, зокрема щодо будівництва мостового переходу через Дністер.
- 22 жовтня парламент Молдови на місяць запровадив надзвичайний стан через газову кризу. Рада нацбезпеки й оборони України вирішила допомогти Молдові та надати їй безоплатно 15 мільйонів кубометрів газу. Країна має повернути цей обсяг до кінця зими.
- Через кризу Молдові вперше за 30 років довелося придбати газ не у Росії. На відкритому конкурсі перемогла польська компанія PGNiG. Другий тендер виграла швейцарсько-нідерландська компанія Vitol Group. Обидві компанії поставлять по мільйону кубометрів газу.
- 27 жовтня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на зустрічі з премʼєр-міністром Молдови Наталією Гаврилицею у Брюсселі запевнила, що ЄК виділить країні €60 мільйонів на подолання газової кризи.
- 29 жовтня Молдова домовилася з російським «Газпромом» щодо продовження попереднього контракту ще на пʼять років. Поставки газу розпочнуться 1 листопада.