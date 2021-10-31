Владимир Зеленский обсудил с президентом Молдовы сотрудничество в сфере энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с молдавской коллегой Майей Санду. Главной темой обсуждений была энергетическая безопасность.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Санду поблагодарила Зеленского за своевременную и скорую помощь во время энергетического кризиса, возникшего в Молдове, в частности за поставки Украиной газа и электроэнергии.
Лидеры стран обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия, чтобы изежать кризиса в сфере энергетики.
Президент Украины заявил о готовности и в будущем оказывать помощь Молдове в вопросах надлежащего снабжения энергоносителями. В дальнейшем этим вопросом будут заниматься на уровне министров энергетики двух стран.
Главы государств также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности строительство мостового перехода через Днестр.
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