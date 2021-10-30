Росія зупинила один із трубопроводів до Європи, який транспортує газ в обхід України

Як зазначає ТАСС , прокачування газу почало падати з 09:00 і до 11:00 повністю зупинилося.

Про це повідомляють російські інформагентства з посиланням на дані німецького газотранспортного оператора Gascade.

Водночас зафіксовано реверс газу трубопроводом у зворотному напрямі (із заходу на схід) в невеликому обсязі. За даними агентства Интерфакс, близько 12-ї години газ качали зі швидкістю приблизно 150 тисяч куб. м на годину.

Водночас в агентстві зауважили, що зазвичай у вихідні дні обсяги закачування газу трубопроводом до сховищ зростають, оскільки знижується попит з боку промисловості та вивільняється додатковий ресурс.

Наразі у «Газпромі» не коментують ситуацію.