Росія зупинила один із трубопроводів до Європи, який транспортує газ в обхід України

Російський «Газпром» зупинив постачання газу трубопроводом «Ямал — Європа», який проходить територією Росії, Білорусії, Польщі та Німеччини.
Про це повідомляють російські інформагентства з посиланням на дані німецького газотранспортного оператора Gascade.
Як зазначає ТАСС, прокачування газу почало падати з 09:00 і до 11:00 повністю зупинилося.
Водночас зафіксовано реверс газу трубопроводом у зворотному напрямі (із заходу на схід) в невеликому обсязі. За даними агентства Интерфакс, близько 12-ї години газ качали зі швидкістю приблизно 150 тисяч куб. м на годину.
Водночас в агентстві зауважили, що зазвичай у вихідні дні обсяги закачування газу трубопроводом до сховищ зростають, оскільки знижується попит з боку промисловості та вивільняється додатковий ресурс.
Наразі у «Газпромі» не коментують ситуацію.
- 27 жовтня президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» збільшити постачання газу в підземні сховища в Європі.
- У середині вересня ціна на газ у Європі зросла до $850 за тисячу кубометрів. Згодом вона сягнула майже $2 000. Причина такої високої ціни — обмежені запаси газу в підземних сховищах Європи.
- Уряди низки країн Європейського Союзу вимагають розслідувати ситуацію. В Адміністрації президента США Джо Байдена прогнозують, що Європі цієї зими не вистачить газу.
- Президент РФ Володимир Путін звинуватив Єврокомісію в різкому зростанні ціни на газ. Також у Кремлі заявили, що для нарощення транзиту через Україну Європа має збільшити закупівлю газу.