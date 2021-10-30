Россия остановила один из трубопроводов в Европу, транспортирующий газ в обход Украины

Российский «Газпром» остановил поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа», проходящему по территории России, Белоруссии, Польши и Германии.
Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.
Как отмечает ТАСС, прокачка газа начала падать с 9:00 и до 11:00 полностью остановилась.
В то же время зафиксирован реверс газа по трубопроводу в обратном направлении (с запада на восток) в небольшом объеме. По данным Интерфакса, около 12 часов газ качали со скоростью примерно 150 тысяч куб. м в час.
В то же время в агентстве отметили, что обычно в выходные дни объемы закачки газа по трубопроводам в хранилища растут, поскольку снижается спрос со стороны промышленности и высвобождается дополнительный ресурс.
Пока в «Газпроме» не комментируют ситуацию.
- 27 октября президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» увеличить поставки газа в подземные хранилища в Европе.
- В середине сентября цена на газ в Европе выросла до $850 за тысячу кубометров. Впоследствии она достигла почти $2 тысяч. Причина столь высокой цены — ограниченные запасы газа в подземных хранилищах Европы.
- Правительства ряда стран Европейского Союза требуют расследовать ситуацию. В Администрации президента США Джо Байдена прогнозируют, что Европе этой зимой не хватит газа.
- Президент РФ Владимир Путин обвинил Еврокомиссию в резком росте цены на газ. Также в Кремле заявили, что для наращивания транзита через Украину Европа должна увеличить закупку газа.