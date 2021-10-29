Україна дала нову назву британському криголаму. Невдовзі судно вирушить до української антарктичної станції

Англійський криголам James Clark Ross та судно Belgica, які раніше перебували у складі Британської антарктичної місії та Військово-морського флоту Бельгії, з прибуттям в Україну отримали нові назви. Віднині ці кораблі називатимуться «Ноосфера» та «Борис Александров».

В Офісі президента зазначають, що криголам «Ноосфера» забезпечуватиме логістику для української антарктичної станції «Академік Вернадський», а науково-дослідне судно «Борис Александров» будуть використовувати для моніторингу дна Чорного моря.

Криголам оснащений вісьмома спеціалізованими лабораторіями та пристосуваннями для відбору будь-яких проб з глибини до 8 км. Відтепер українським дослідникам будуть доступні майже 90% дна Світового океану, що дозволить розширити діапазон наукових досліджень.

«Ноосфера» уже цьогоріч вийде в океан і візьме курс на Антарктиду в напрямку української полярної станції «Академік Вернадський», але спершу криголам пройде технічну перевірку.

Провідний інженер-дослідник Радіоастрономічного інституту НАН України Богдан Гаврилюк зазначив, що придбання криголама є важливою подією для українського флоту. За його словами, нова назва судна влучно відображає вчення видатного українського науковця Володимира Вернадського.