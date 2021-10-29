Украина дала новое название британскому ледоколу. Вскоре судно отправится к украинской антарктической станции

Британский ледокол James Clark Ross и судно Belgica, ранее пребывавшие в составе Британской антарктической миссии и Военно-морского флота Бельгии, с прибытием в Украину получили новые названия. Отныне эти корабли называются «Ноосфера» и «Борис Александров».

В Офисе президента отмечают, что ледокол «Ноосфера» будет обеспечивать логистику для украинской антарктической станции «Академик Вернадский», а научно-исследовательское судно «Борис Александров» будут использовать для мониторинга дна Черного моря.

Ледокол оснащен восемью специализированными лабораториями и приспособлениями для отбора любых проб с глубины до 8 км. Теперь украинским исследователям будут доступны почти 90% дна Мирового океана, что позволит расширить диапазон научных исследований.

«Ноосфера» уже в этом году выйдет в океан и возьмет курс на Антарктиду в направлении украинской полярной станции «Академик Вернадский», но сначала ледокол пройдет техническую проверку.

Ведущий инженер-исследователь Радиоастрономического института НАН Украины Богдан Гаврилюк отметил, что приобретение ледокола является важным событием для украинского флота. По его словам, новое название судна точно отражает учение выдающегося украинского ученого Владимира Вернадского.