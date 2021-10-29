Друкують купони та їдять лебедів: Північна Корея зіткнулася з серйозною економічною кризою через пандемію та закриті кордони

Північна Корея зіткнулася з серйозною економічною кризою через закриті кордони унаслідок пандемії коронавірусу. У зв’язку з цим країна друкує купони, а також закликає їсти чорних лебедів.

Про це пише Reuters.

Влада КНДР змушена вживати надзвичайних заходів, щоб впоратися з економічними проблемами та нестачею їжі, адже закриття кордонів через пандемію затягується. Попри це, там очікують найближчим часом відкрити кордони з Росією та Китаєм — основним економічним партнером Північної Кореї.

За даними розвідки Південної Кореї, лідер КНДР Кім Чен Ин видав указ про забезпечення безпеки кожного зерна рису і про докладання всіх зусиль для ведення сільського господарства.

Сам Кім Чен Ин вже публічно визнавав «напружену» ситуацію з продовольством у країні та вибачився за ті жертви, на які пішла країна для того, щоб запобігти спалаху коронавірусу. Офіційно країна заявляє, що там не зафіксували жодного випадку коронавірусу, а також відмовляється від вакцин.

Центробанк КНДР вже почав друкувати купони номіналом в $1 через нестачу північнокорейських вонів. Це може бути пов’язано з перебоями у постачанні паперу та чорнил з Китаю для випуску власної валюти.

Також ЗМІ КНДР почали поширювати публікації з пропагандою вживання м’яса чорних лебедів. Вони наголошують, що їхнє м’ясо має лікувальні властивості.