Печатают купоны и едят лебедей: Северная Корея столкнулась с серьезным экономическим кризисом из-за пандемии и закрытых границ

Северная Корея столкнулась с серьезным экономическим кризисом из-за закрытых границ вследствие пандемии коронавируса. В этой связи страна печатает купоны, а также призывает есть черных лебедей.

Об этом пишет Reuters.

Власти КНДР вынуждены принимать чрезвычайные меры, чтобы справиться с экономическими проблемами и нехваткой пищи, ведь закрытие границ из-за пандемии затягивается. Несмотря на это, там ожидают в ближайшее время открыть границы с Россией и Китаем — основным экономическим партнером Северной Кореи.

По данным разведки Южной Кореи, лидер КНДР Ким Чен Ын издал указ об обеспечении безопасности каждого зерна риса и приложении всех усилий для ведения сельского хозяйства.

Сам Ким Чен Ын уже публично признавал «напряженную» ситуацию с продовольствием в стране и извинился за жертвы, на которые пошла страна для того, чтобы предотвратить вспышку коронавируса. Официально страна заявляет, что там не зафиксировали ни одного случая коронавируса, а также отказывается от вакцин.

Центробанк КНДР уже начал печатать купоны номиналом в $1 из-за нехватки северокорейских вон. Это может быть связано с перебоями в поставке бумаги и чернил из Китая для выпуска собственной валюты.

Также СМИ КНДР начали распространять публикации с пропагандой употребления мяса черных лебедей. Они отмечают, что их мясо обладает лечебными свойствами.