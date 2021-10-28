Нацрада перевірить телеканали на наявність дезінформації про коронавірус, порушникам загрожують санкції

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розпочинає перевірку мовників на предмет поширення дезінформації та фейків про коронавірус.
Про це під час засідання заявив член Національної ради Максим Онопрієнко, повідомили у пресслужбі регулятора.
«Ми звертаємося до ліцензіатів із наполегливим проханням ретельно перевіряти джерела інформації, виконувати законодавчі вимоги щодо достовірності та об’єктивності висвітлення подій та не поширювати фейковий контент про коронавірус та вакцинацію», — наголосив він.
За словами Онопрієнка, нині в Україні ширяться «фейки, дезінформація та відверта брехня», що впливає не тільки на здоров’я людей, а й на безпеку та довіру до держави загалом.
Водночас у Нацраді запевнили, що за поширення дезінформації, що може погіршити епідеміологічну ситуацію в країні, до ліцензіатів будуть застосовані санкції.
- З 23 вересня на всій території України був встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки, проте ситуація з коронавірусом стрімко погіршується. У «червоній» зоні вже перебувають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська, Сумська, Миколаївська та Рівненська області.
- Із 30 жовтня «червоний» рівень карантину встановили на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей.
- У Києві з 1 листопада також діятимуть посилені правила карантину. Для відвідування та роботи ресторанів, кафе, спортзалів і ТРЦ потрібна буде або вакцинація від коронавірусу або негативний ПЛР-тест, якому не більше 72 годин. У транспорт також пускатимуть із тестом або сертифікатом вакцинації.
- З 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.