Нацсовет проверит телеканалы на наличие дезинформации о коронавирусе, нарушителям грозят санкции

Национальный совет по телевидению и радиовещанию начинает проверку вещателей на предмет распространения дезинформации и фейков о коронавирусе.
Об этом во время заседания заявил член Национального совета Максим Оноприенко, сообщили в пресс-службе регулятора.
«Мы обращаемся к лицензиатам с настоятельной просьбой тщательно проверять источники информации, выполнять законодательные требования относительно достоверности и объективности освещения событий и не распространять фейковый контент о коронавирусе и вакцинации», — подчеркнул он.
По словам Оноприенко, сейчас по Украине распространяются «фейки, дезинформация и откровенная ложь», что влияет не только на здоровье людей, но и на безопасность и доверие к государству в целом.
В то же время в Нацсовете заверили, что за распространение дезинформации, которая может усугубить эпидемиологическую ситуацию в стране, в отношении лицензиатов будут применены санкции.
- С 23 сентября по всей территории Украины был установлен «желтый» уровень эпидемической опасности, однако ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается. В красной зоне уже находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Херсонская, Сумская, Николаевская и Ровенская области.
- С 30 октября «красный» уровень карантина установлен на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей.
- В Киеве с 1 ноября также будут действовать усиленные правила карантина. Для посещения и работы ресторанов, кафе, спортзалов и ТРЦ потребуется либо вакцинация от коронавируса, либо отрицательный ПЦР-тест, которому не больше 72 часов. В транспорт также будут пускаться с тестом или сертификатом вакцинации.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны привиться от коронавируса. В него включили работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.