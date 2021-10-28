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Марсохід Perseverance відправив на Землю перші фото після відновлення зв’язку

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Марсохід Perseverance відправив на Землю перші фото після відновлення зв’язку

NASA

Марсохід Perseverance відправив на Землю перші фото Червоної планети після відновлення зв’язку. Два тижні Сонце перебувало між Землею та Марсом і порушувало зв’язок.

Про це пише Space.

Упродовж цих двох тижнів NASA не могло керувати марсоходом, тому припинило надсилати сигнали. Але раз на тиждень марсохід Perseverance і мінікоптер Ingenuity обмінювались між собою даними про технічний стан. Після відновлення зв’язку їх одразу ж надіслали на Землю.

Марсохід продовжив вивчати кратер Джезеро і погоду на Марсі та надіслав на Землю кілька нових фотографій.