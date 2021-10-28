Марсохід Perseverance відправив на Землю перші фото після відновлення зв’язку

Марсохід Perseverance відправив на Землю перші фото Червоної планети після відновлення зв’язку. Два тижні Сонце перебувало між Землею та Марсом і порушувало зв’язок.

Про це пише Space.

Упродовж цих двох тижнів NASA не могло керувати марсоходом, тому припинило надсилати сигнали. Але раз на тиждень марсохід Perseverance і мінікоптер Ingenuity обмінювались між собою даними про технічний стан. Після відновлення зв’язку їх одразу ж надіслали на Землю.

Марсохід продовжив вивчати кратер Джезеро і погоду на Марсі та надіслав на Землю кілька нових фотографій.