Супутник NASA з орбіти Марса сфотографував ровер Perseverance у кратері Єзеро

Супутник NASA, який знаходиться на орбіті Червоної планети, зробив знімок марсоходу Perseverance. Той якраз прямував кратером Єзеро у пошуках нового валуна для дослідження.

Про це повідомляє Insider.

Марсохід Perseverance приземлився на планету у лютому цього року. Він має здійснити серію бурінь і дослідити Марс на ознаки давнього мікробного життя.

Perseverance зараз досліджує регіон Південний Сейта (назва походить від індіанської фрази «посеред піску»). За даними NASA, тут знаходяться одні з найдавніших гірських порід у глибокому кратері Єзеро.