Спутник NASA с орбиты Марса сфотографировал ровер Perseverance в кратере Езеро

Спутник NASA, который находится на орбите Красной планеты, сделал снимок марсохода Perseverance. Тот как раз направлялся кратером Езеро в поисках нового валуна для исследования.

Об этом сообщает Insider.

Марсоход Perseverance приземлился на планету в феврале этого года. Он должен осуществить серию бурений и исследовать Марс на признаки давней микробной жизни.

Perseverance сейчас исследует регион Южный Сейта (название происходит от индейской фразы «посреди песка»). По данным NASA, здесь находятся одни из древнейших горных пород в глубоком кратере Езеро.