Марсоход Perseverance отправил на Землю первые фото после возобновления связи

Марсоход Perseverance отправил на Землю первые фото Красной планеты после возобновления связи. Две недели Солнце находилось между Землей и Марсом и нарушало связь.

Об этом пишет Space.

В течение этих двух недель NASA не могло управлять марсоходом, поэтому перестало посылать сигналы. Но раз в неделю марсоход Perseverance и миникоптер Ingenuity обменивались данными о техническом состоянии. После восстановления связи их сразу же отправили на Землю.

Марсоход продолжил изучать кратер Джезеро и погоду на Марсе и послал на Землю несколько новых фотографий.