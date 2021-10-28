Марсоход Perseverance отправил на Землю первые фото после возобновления связи

Марсоход Perseverance отправил на Землю первые фото Красной планеты после возобновления связи. Две недели Солнце находилось между Землей и Марсом и нарушало связь.
Об этом пишет Space.
В течение этих двух недель NASA не могло управлять марсоходом, поэтому перестало посылать сигналы. Но раз в неделю марсоход Perseverance и миникоптер Ingenuity обменивались данными о техническом состоянии. После восстановления связи их сразу же отправили на Землю.
Марсоход продолжил изучать кратер Джезеро и погоду на Марсе и послал на Землю несколько новых фотографий.
- 18 февраля на Марсе в кратере Джезеро сел ровер Perseverance. После посадки он сделал несколько фотографий и записал звук. 22 февраля в NASA показали видео посадки Perseverance. Оказалось, что на парашюте ровера было секретное сообщение, которое разгадали пользователи Reddit. Вскоре ровер стал присылать панорамные фото и записи.
- 5 апреля ровер успешно высадил на Марсе вертолет Ingenuity, чем дал старт его полетам. Проблемным для Ingenuity был лишь шестой полет.