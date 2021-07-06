Марсианский вертолет Ingenuit совершил свой самый длинный полет над Марсом

Марсианский вертолет Ingenuity 3 июля совершил свой девятый и самый длинный полет над Марсом.
Об этом сообщает NASA.
Для дрона-разведчика это был самый сложный полет. Он преодолел 625 метров за 166,4 секунды при скорости полета 5 метров в секунду. Параллельно навигационная камера делала снимки тени Ingenuity.
Вертолет такими полетами проверяет наиболее эффективные маршруты и ищет скальные образования для тщательного изучения.
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