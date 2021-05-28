Марсіанський вертоліт Ingenuity полетів ушосте, але з проблемами

Марсіанський вертоліт Ingenuity 27 травня здійснив свій шостий політ на Червоній планеті, але цього разу з невеликими проблемами.

Про це повідомляє NASA.

Вертоліт по команді піднявся на висоту 10 метрів і переміститися на швидкості 4 метри на секунду на 150 метрів у південно-західному напрямку. Далі Ingenuity повинен був просунутися ще на 15 метрів на південь для фотозйомки місцевості, а потім ще на 50 метрів на північний схід і сісти.

Телеметрія показала, що першу 150-метрову ділянку Ingenuity пройшов «без сучка і задирки», але потім він почав розгойдуватися, втрачаючи і набираючи швидкість. Так тривало до кінця польоту, а бортові датчики показали відхилення по крену більш ніж 20 градусів. Вертоліт сів успішно.

У NASA зʼясували, що приблизно на 54-й секунді польоту в програмі вертольота стався збій, який вибив таймер на фотокамері, негативно вплинувши на систему навігації.

Незважаючи на це шостий політ Ingenuity на Марсі в NASA вважають успішним. Всі дані про збої ретельно проаналізують.