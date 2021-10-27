У США заборонили роботу одного з трьох найбільших операторів Китаю через загрозу безпеці

США відкликали американську ліцензію, видану підрозділу China Telecom Ltd. — одному з трьох найбільших китайських державних операторів звʼязку, який обслуговує сотні мільйонів клієнтів у 110 країнах. Протягом 60 днів оператор має припинити надання послуг у США.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Члени Федеральної комісії звʼязку ухвалили одноголосне рішення щодо China Telecom (Americas) Corp. через загрозу національній безпеці. Контроль оператора з боку уряду КНР дозволяє китайським спецслужбам «отримувати доступ, зберігати, порушувати чи неправильно спрямовувати американські комунікації, а також займатися шпигунством».

Представник китайської компанії, яка надавала послуги у США майже 20 років, назвав рішення «розчаровуючим», але зазначив, що керівництво компанії шукатиме шляхів для продовження роботи.

Рішення США ухвалене на тлі загострення відносин з Китаєм через питання Тайваню, Гонконгу, прав людини та технологій. Адміністрація президента Джо Байдена, найімовірніше, вирішила продовжити кампанію з обмеження доступу китайським компаніям до технологій та ринків США, яку розпочала адміністрація Дональда Трампа.