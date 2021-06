Байден підписав указ про запровадження санкцій проти 59 китайських компаній. Серед них Huawei

Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій проти 59 компаній Китаю.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

«Цей виконавчий указ дозволяє США забороняти інвестиції в китайські компанії, які підривають безпеку або демократичні цінності США і наших союзників», — наголошується в повідомленні.

Як зазначається, заборона набуде чинності 2 серпня 2021 року.

До «чорного списку» потрапили одна з найбільших світових компаній в галузі телекомунікацій Huawei Technologies Co. Ltd, компанія з виробництва мікроелектроніки Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), виробник авіатехніки Aviation Industry Corporation of China (AVIC), телекомунікаційні компанії China Mobile Communications Group Co. Ltd., China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group Co. Ltd., будівельна компанія China Railway Construction Corporation (CRCC) та інші.

Згідно з документам, громадяни США не зможуть брати участь у продажу чи купівлі на біржі цінних паперів цих організацій.

«Цей виконавчий указ не дозволяє інвестиціям США підтримувати китайський оборонний сектор, а також розширює можливість уряду США реагувати на загрози китайських компаній у галузі технологій стеження, які сприяють спостереженнями, як в Китаї, так і за його межами, за етнічними меншинами або будь-яким іншим чином сприяють репресіям і серйозним порушенням прав людини», — наголосили у Білому домі.