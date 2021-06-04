Байден подписал указ о введении санкций против 59 китайских компаний. Среди них Huawei

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против 59 компаний Китая.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Этот исполнительный указ позволяет США запрещать инвестиции в китайские компании, которые подрывают безопасность или демократические ценности США и наших союзников», — отмечается в сообщении.

Как отмечается, запрет вступит в силу 2 августа 2021 года.

В «черный список» попали одна из крупнейших мировых компаний в области телекоммуникаций Huawei Technologies Co. Ltd, компания по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), производитель авиатехники Aviation Industry Corporation of China (AVIC), телекоммуникационные компании China Mobile Communications Group Co. Ltd., China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group Co. Ltd., строительная компания China Railway Construction Corporation (CRCC) и другие.

Согласно документам, граждане США не смогут участвовать в продаже или покупке на бирже ценных бумаг этих организаций.

«Этот исполнительный указ не позволяет инвестициям США поддерживать китайский оборонный сектор, а также расширяет возможность правительства США реагировать на угрозы китайских компаний в области технологий слежения, которые способствуют наблюдениям, как в Китае, так и за его пределами, за этническими меньшинствами или любым иным образом способствуют репрессиям и серьезным нарушением прав человека», — отметили в Белом доме.