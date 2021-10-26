Ексглава НБУ Гонтарева заявила, що приватизація ПриватБанку зараз неможлива — через відсутність судової реформи

Колишня голова Нацбанку України Валерія Гонтарева вважає, що наразі провести приватизацію ПриватБанку неможливо, оскільки цей процес будуть оскаржувати ексвласники установи.
Про це вона заявила в інтерв’ю «Радіо Свобода».
«Коли я йшла з НБУ, було, по-моєму, 600 позовів від Коломойського та його компаній. Тепер цих позовів тисяча. Якщо можна оскаржити призначення голови правління ПриватБанку через суд, то чому не можна оскаржити поділ активів на «поганий» і «хороший» банк і знову все це затягнути на неймовірну кількість років», — сказала Гонтарева.
На її думку, приватизація ПриватБанку навряд чи можлива без повернення активів банку і притягнення до відповідальності його колишніх власників.
«Так, очищений банк може бути красиво проданий, але як це зробити? Будь-яке очищення активів буде оскаржене тими самими судами. Відсутність судової реформи, відсутність дієвих правоохоронних органів — це ж нікуди не зникло», — пояснила ексглава НБУ.
Також Гонтарева зазначила, що раніше сподівалася на швидку приватизацію, але «віз і нині там».
«Коли ми націоналізували банк у 2016 році, у мене була відповідь така — все буде дуже швидко, тому що агенція Kroll знайшла всі ці активи, провела аудит, підготувала велику кількість документів, які використали для позовів. [...] Не те, що нічого не повернули, але я навіть не бачу підозр, які б висунули акціонерам», — наголосила вона.
Окремо Гонтарева нагадала, що на націоналізацію ПриватБанку держава витратила $5,5 мільярда, а до колишніх власників банку подано позовів на $10 мільярдів.
- ПриватБанк був націоналізований 21 грудня 2016 року — Міністерство фінансів купило 100% акцій банку за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів безпосередньо 41,6% акцій банку, ще 16,5% — опосередковано через компанію Triantal investments LTD. Геннадій Боголюбов прямо й опосередковано володів 41,5% акцій банку. Власником 2,7% акцій банку був голова правління Олександр Дубілет.
- У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондону проти Коломойського і Боголюбова, а також афілійованих з ними компаній. Банк стверджує, що вони незаконно привласнили $1,9 мільярда у 2013—2014 роках через низку удаваних правочинів, а гроші вивели на свої компанії.
- Колишній акціонер ПриватБанку, бізнесмен Ігор Коломойський хоче, щоб держава повернула йому $2 мільярди капіталу банку, і тоді він відмовиться від суперечок у суді в цій справі.
- 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав рішення про націоналізацію ПриватБанку протиправним.
- У квітні 2021 року глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що регулятор найближчим часом планує виставити на продаж державний ПриватБанк.