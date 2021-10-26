Президенти Азербайджану і Туреччини відкрили аеропорт у Нагірному Карабаху

Президент Азербайджану Ільхам Алієв разом із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом 26 жовтня відкрили міжнародний аеропорт у Нагірному Карабаху — в одному зі звільнених міст, Фізулі.

Про це повідомляє Sputnik.

Президенти разом розрізали стрічку на знак відкриття аеропорту, їм вручили символічні ключі від нього.

Фундамент аеропорту заклали 14 січня 2021 року. Перший випробувальний політ в аеропорт був 22 серпня. Перший тестовий політ — 5 вересня, тут приземлився найбільший пасажирський літак азербайджанських авіаліній Airbus A340-500. Злітно-посадкова смуга аеропорту завдовжки 3 кілометри і завширшки 60 метрів. Термінал аеропорту здатний обслуговувати 200 пасажирів на годину. На летовищі зможуть приземлятись та злітати й великі вантажні літаки.

Президент Азербайджану Алієв заявив, що наступний аеропорт у Карабаху — Зангіланський — введуть в експлуатацію наступного року.