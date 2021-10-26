Президенты Азербайджана и Турции открыли аэропорт в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 26 октября открыли международный аэропорт в Нагорном Карабахе — в одном из освобожденных городов, Физули.

Об этом сообщает Sputnik.

Президенты вместе разрезали ленту в знак открытия аэропорта, им вручили символические ключи от него.

Фундамент аэропорта заложили 14 января 2021 года. Первый испытательный полет в аэропорт был 22 августа. Первый тестовый полет – 5 сентября, здесь приземлился крупнейший пассажирский самолет азербайджанских авиалиний Airbus A340-500. Взлетно-посадочная полоса аэропорта протяженностью 3 км и шириной 60 метров. Терминал аэропорта способен обслуживать 200 пассажиров в час. На аэродроме смогут приземляться и взлетать большие грузовые самолеты.

Президент Азербайджана Алиев заявил, что следующий аэропорт в Карабахе — Зангиланский — введут в эксплуатацию в следующем году.