Азербайджан построил в Нагорном Карабахе международный аэропорт. Его откроет президент Турции

Власти Азербайджана построили новый международный аэропорт в одном из освобожденных городов Нагорного Карабаха — его откроют в городе Физули.

Об этом пишет Daily Sabah.

Международный аэропорт в Физули запустят 26 октября. На открытие приедет даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он будет в стране с однодневным визитом.

В сентябре Азербайджан проводил тестовые полеты из Баку в Физули. Время в пути занимает 35 минут. Новый аэропорт планируют активно использовать для перевозки грузов.