Pandora Papers: НАЗК перевіряє нардепа Герегу на причетність до бізнесу у Криму

Нацагентство із запобігання корупції перевіряє декларацію народного депутата групи «За майбутнє» Олександра Гереги за 2020 рік щодо приховування інформації, яка була викладена в розслідуванні Pandora Papers про офшорні компанії.

Про це повідомляє «Слідство.Інфо», яке брало участь у розслідуванні Pandora Papers.

Раніше журналісти виявили 5 офшорних компаній, які належали Герезі через два фонди. Один із цих фондів володіє найбільшою мережею будівельно-господарських гіпермаркетів в окупованому Криму — «Новацентр К». Мережа представлена чотирма гіпермаркетами в Сімферополі та Севастополі, що до окупації Криму були частиною «Епіцентру».

«Усі вони належали подружжю Герег через мережу офшорних компаній, зокрема через два фонди — Fundationsanstalt і Gold Taurus Stiftung», — повідомили журналісти, додавши, що обидва фонди не вказані в декларації нардепа, як і дві з пʼяти кіпрських компаній — Samelio Holdings Limited та Edlagor Enterprises Limited.

Дані Pandora Papers свідчать про те, що Олександр та Галина Гереги через мережу фондів і фірм були бенефіціарними власниками Edlagor Enterprises Limited та проводили операції з групою компаній Гереги щонайменше до 2019 року. Компанія Atropa Services SA, яка згадується як повʼязана із бізнесом Гереги, володіла Edlagor до березня 2020 року.

Сам Герега на запитання «Слідство.Інфо» відповів, що жодного бізнесу у Криму не веде, і заперечив причетність фонду до групи «Епіцентр».