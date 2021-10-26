Pandora Papers: НАПК проверяет нардепа Герегу на причастность к бизнесу в Крыму

Нацагентство по предотвращению коррупции проверяет декларацию народного депутата группы «За майбутнє» Александра Гереги за 2020 год на предмет сокрытия информации, которая была изложена в расследовании Pandora Papers об офшорных компаниях.
Об этом сообщает проект «Слідство.Інфо», участвовавший в расследовании Pandora Papers.
Ранее журналисты обнаружили 5 офшорных компаний, которые принадлежали Гереге через два фонда. Один из этих фондов владеет крупнейшей сетью строительных гипермаркетов в оккупированном Крыму — «Новацентр К». Сеть представлена четырьмя гипермаркетами в Симферополе и Севастополе, которые до оккупации Крыма были частью «Эпицентра».
«Все они принадлежали супругам Герегам через сеть офшорных компаний, в том числе через два фонда — Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung», — сообщили журналисты, добавив, что оба фонда не указаны в декларации нардепа, как и две из пяти кипрских компаний — Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited.
Данные Pandora Papers свидетельствуют о том, что Александр и Галина Гереги через сеть фондов и фирм были бенефициарными владельцами Edlagor Enterprises Limited и проводили операции с группой компаний Гереги минимум до 2019 года. Компания Atropa Services S.A., которая упоминается как связанная с бизнесом Гереги, владела Edlagor до марта 2020 года.
Сам Герега на вопрос «Слідство.Інфо» отвечал, что никакого бизнеса в Крыму не ведет, и отрицал причастность фонда к группе «Эпицентр».
- 3 октября 2021 года 650 журналистов со всего мира опубликовали 12 миллионов документов о владельцах офшоров. Там фигурируют около 35 действующих и бывших глав государств и более 300 чиновников. Утечка документов произошла из компаний, работающих, в частности, на Британских Виргинских островах и Кипре, в Панаме, Белизе, Сингапуре, ОАЭ и Швейцарии.
- В расследовании фигурируют компании президента Зеленского и бизнесмена Коломойского, от которого «кварталовцы» получили около $40 миллионов, когда студия «Квартал 95» начала сотрудничать с телеканалом «1+1». Также в расследовании есть данные о схемах помощника президента Сергея Шефира, олигарха Рината Ахметова, бывшего совладельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова и других.
- 4 октября в НАПК заявили, что учтут информацию Pandora Papers при проверке деклараций Зеленского и главы СБУ Баканова. В свою очередь НАБУ проверит транзакции ПриватБанка через офшорные компании.